هل انفصلت هنا الزاهد عن احمد فهمي في شهر العسل؟

تستعد الإعلامية منى الشاذلي لاستضافة الفنانة هنا الزاهد في أول ظهور إعلامي لها بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي خلال الأشهر الماضية، وستظهر هنا الزاهد في البرنامج الذي سيذاع يوم الخميس المقبل بمفردها؛ ما دفع البعض للتساؤل: هل هنا قد انفصلت عن زوجها أحمد فهمي بعد انتهاء شهر العسل خصوصاً بعد ظهوره وحده في مهرجان القاهرة السينمائي؟!

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وقد تفاعل عدد كبير من محبي هنا الزاهد خلال الفترة الماضي مع إطلالتها المميز بالدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وإشادة الكثيرين من محبيها ومعجبيها بإطلالتها، واستطاع زوجها الفنان أحمد فهمي إحداث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر خلال الحفل الختامي للمهرجان، وهو يرتدي بدلة حمراء اللون، وأكد أنه شعر بذهول شديد عندما ارتدى هذه البدلة وقرر أن يشارك جمهوره ومحبيه الشعور نفسه أيضاً.

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يُشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي قد خاضا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «الواد سيد الشحات» الذي شارك به مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصرية، من بينهم محمد عبد الرحمن ومحمد محمود، وقد ظهرت معهم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بالوطن العربي بوصفهم ضيوف شرف، ومن بينهم هيفاء وهبي وحميد الشاعري وأكرم حسني ويوسف منصور، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

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وخلال شهر سبتمبر الماضي احتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهم في حفل عائلي كبير حضرته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل أحمد عز وبيومي فؤاد وسمير غانم ودلال عبد العزيز وعلي ربيع وأوس أوس ومصطفى خاطر ومعتز التوني وصلاح عبد الله وأحمد آدم وسليمان عيد، وعدد من لاعبي كرة القدم.