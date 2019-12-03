لهذا السبب زاد وزن خالد سليم حتّى 124 كغ!

كشف الفنان خالد سليم في تصريحات صحفية سبب زيادة وزنه خلال الفترة الماضية، وقال إنه كان يعاني من ورم حميد بأحباله الصوتية وكان ضمن علاجه الكرتيزون لذلك ظهر خلال الأشهر الماضية بوزن زائد وصل إلى 124 كيلوجراماً.

وأكد خالد سليم أنه خضع لجراحة استصال هذا الورم وظل بعدها 20 يوماً صامتاً، ولم يتكلم كلمة واحدة، ونصحه الأطباء بالراحة التامة وعدم التعرض لأي إرهاق، وبعد ذلك توقف عن الكورتيزون، وبدأ في العودة للتمارين الرياضية والأنظمة الغذائية المميزة التي كانت سبباً في خفض وزنه بشكل جيد.

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يشار إلى أن خالد سليم يعرض له حالياً فيلم مسلسل بلا دليل مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم محمد لطفي وعمر الشناوي ودرة التونسية ومها نصار وحازم سمير وشيرين عرفة، ويدرس حالياً عدة عروض فنية من المقرر أن يخوض بها الموسم الرمضاني المقبل، ولكنه لم يستقر على أي منهم حتى الآن.

ويستعد الفنان خالد سليم خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من أغانيه التي انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية، وسيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها خلال المواسم الفنية المقبلة مثل موسم رأس السنة وموسم عيد الحب، وقد تعاون من خلالها مع عزيز الشافعي وأحمد عادا وخالد فيرناس ومحمد مجدي وعمرو الشاذلي.