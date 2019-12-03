معلومات لتعرفها عن ديما بياعة... اتهمت طليقها تيم حسن بالخيانة

تحتفل الفنانة السورية ديما بياعة اليوم بعيد ميلادها الـ 41، فهي من مواليد 3 ديسمبر عام 1978، وهي ممثلة سورية من أصل فلسطيني، وقد ولدت لأسرة فنية فوالدتها الممثلة مها المصري ووالدها المخرج حازم بياعة وشقيقة والدتها الفنانة سلمى المصري، وقد عانت طوال فترة طفولتها بسبب انفصال والديها، وحصلت على بكالريوس أدب إنجليزي.

بدأت مشوارها الفني بمساعدة والدتها في مسلسل الكواسر عام 1998 وأثبتت موهبتها من خلال هذا العمل، بعد سنوات قليلة تزوجت من الفنان تيم حسن واستمر زواجهم ما يقرب من 10 سنوات، وانفصلا وأعلنت بعدها ديما بياعة أن تيم الحسن قد خانها مع صديقتها الفنانة الشهيرة وكانت الخيانة صعبة عليها بشكل كبير، وفي العام نفسة تزوجت من أحمد الحلو.

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وقدمت ديما بياعة مجموعة من الأعمال الفنية المميزة من بينها «ببساطة وسلاسل ذهب وكوما وهارون الرشيد والسلطان والشاه والبيت الكبير ومدرسة الحب وحماما شامي ولو ووش رجعم وأبواب الغيم وزمن العار»، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية المميزة.

كما كان لها تجربة في تقديم البرامج الفضائية على التلفزيون السوري من خلال برنامج طعام وكلام وحكم مع الفنان رامي حنا، وقدمت أيضاً برنامج السيدات أولاً، وشاركت زوجها أحمد الحلو في تقديم برنامج رحلة ديمة العجيبة وكان من إنتاج التلفزيون السويدي.