كيم كاردشيان ترتدي فستان كيلي جينر.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تدخل الشقيقات كارشيان في خلافات مع بعضهن البعض، بين الحين والأخر، وبالأخص اذا قررت احداهن ارتداء قطعة من ملابس شقيقتها دون علمها.

وكانت كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع قد فاجأت متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشرها لصورة لها بفستان أبيض أنيق وكشفت من خلال التعليق المقترن بالصورة عن أنه ليس فستانها.

وعلقت كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عامًا قائلة : قمت باستعارة هذا الفستان من شقيقتي كيلي سوف اعيده لكي قريبًا .. اسفة كيلي.

وحققت الصورة أكثر من مليون علامة اعجاب، وذلك بعد مرور اقل من ستة ساعات على طرحها بحساب كيم كاردشيان الذي يضم 152 مليون متابع من جميع أنحاء العالم.

ومن المعروف أن كيم كاردشيان تزوجت من مغني الراب الشهير كاني ويست في 2004، وأنجبت منه 4 اطفال نورث، سانت، شيكاغو و Psalm.

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وعلى جانب أخر، أوضحت كيم كاردشيان، في مقابلة جديدة مع مجلة نيويورك، أنها توقعت أن تحصل على حقيبتها الخاصة، وذلك خلال أول جلسة تصوير لها مع المصمم الشهير كارل لاجرفيلد والمصممة كارين رويتفيلد في عام 2013، وذلك من بين الهدايا التي كان يقدمها للعارضات، عبارة عن حقيبة يد شانيل مخصصة لهن.

ومع ذلك، أفسدت والدتها كريس جينر الأمر عليها، وأوضحت كيم كاردشيان: لقد أخبرت إحدى صديقاتي أنني سأشارك في جلسة تصوير مع كارل، وأخبرتني أنه سيمنحني حقيبة يد كهدية، كونه اشتهر بمنحه حقيبة للعارضات في أول جلسة تصوير لهن، لذلك طوال الوقت الذي تواجدت فيه في باريس، وكانت ترسل رسائل نصية متساءلة عن نمط الحقيبة التي حصلت عليها وطلبت مني إرسال صورة لها.

ولكن عندما وصلت والدتها كريس جينر إلى جلسة التصوير مرتدية زيًا كاملًا من توقيع شانيل من الرأس إلى أخمص القدمين، لفتت أنظار كارل مما أثار استياء ابنتها.

وأضافت كيم كردشيان: توقف كارل عن التقاط الصور واتجه نحوها قائلا: يا إلهي، هل أنت أمها؟ أتذكر هذه السترة، أتذكر هذه القفازات، لقد صممت تلك الأقراط”، من تلك اللحظة أصبحت تربطهما علاقة وطيدة لم أر لها مثيلًا من قبل.

وقالت مازحة: كنت محرجة للغاية، ومنزعجة للغاية، أتذكر أنني أرسلت رسائل نصية لأخواتي، قائلة: “إن أمي تسرق الأضواء مني”.

وعندما وصلت لحظة إهداء حقيبة اليد الأسطورية، أصيبت كيم بخيبة أمل كبيرة، موضحة: بعد انتهاء جلسة التصوير، اتجه كارل نحوي وأمي وكان يحمل شيئًا خلف ظهره، كنت متحمسة بداخلي، وكنت أخبر نفسي بأنني سأعتز بهذه الحقيبة إلى الأبد وأنا حامل، لذا سأقدم هذه الحقيبة لابنتي في يوم من الأيام، لكنني أصبت بخيبة أمل عندما قال كارل: كيم، كانت هذه أفضل جلسة تصوير، شكرًا لك، وكريس تفضلي هذه الحقيبة لك، وهو يعطي الحقيبة لأمي.