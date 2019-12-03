مصطفى خاطر يودع جمهور «مسرح مصر».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد 7 سنوات من النجاح انتهت عروض «مسرح مصر»، وعبر الفنان المصري مصطفى خاطر عن مشاعره، ووجه رسالة للجمهور من خلال حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».

خاطر نشر صورة مع فريق عمل «مسرح مصر»، وكتب: «والله العظيم مش عارف أقول إيه المشاعر جوايا كتيرة فرحة كبيرة وحزن شديد».

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الفنان الشاب أضاف: «أنا مش عارف بقول ايه المشاعر اللي جوايا مش لاقيلها كلام اكتبوا، بس بشكر الجمهور اللي وقف في ظهرنا علي مدار ٧ سنين بشكر الأستاذ أشرف عبد الباقي اللي وثق فينا وادنا فرصة كبيرة زي دي وعلمنا كتير قوي وصبر علينا واحتوانا كأب وأخ كبير بشكر كل القائمين على المشروع من أصغر عامل لأكبر حد ساهم معانا في التجربة».

واستكمل خاطر: «بشكر عم حسن نجيب مدير الفرقة الخبرة الكبيرة والحب اللي زرعوا فينا بشكر الأستاذ نادر صلاح الدين، المخرج والمؤلف للمشروع وصاحب مجهود كبير وخبرة كبيرة ادهالنا وأخيرا بشكر كل زمايلي الممثلين في الفرقة وبقولكم أنا بحبكم جدا جدا ونعم الاخوات والصحاب وإن شاء الله دايما في ظهر بعض».

شارك في بطولة العروض المسرحية، كل من أشرف عبد الباقي وعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة “أوس أوس” وكريم عفيفي ودينا محسن “ويزو” وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوى طاهر ومحمد توب.