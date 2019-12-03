عبدالباسط حمودة ومنير مكرم أول الحضور لتشييع جثمان شعبان عبدالرحيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة والفنان منير مكرم إلى مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان الراحل شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المعادى، كمايتواجد بالمسجد أيضا أبناء الراحل عصام وعدوية ووحيد مدير أعماله. وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفي قبل ساعات بمستشفي المعادي وقالت النقابة في بيان إعلامي أن الاسرة الفنية فقدت واحد من أهم مطربي الفن الشعبي . Advertisements وأشار البيان إلي أن هاني شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كافة الاجراءات. شعبان عبد الرحيم ولد في 15 مارس 1957 فى حى الشرابية فى القاهرة وعرف باسم "قاسم"، عندما كان يعمل مكوجى، ويغني لأهله وأصدقائه فى الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطا مقابل 100 جنيه، ليغيراسمه ويصبح شعبان عبد الرحيم، ويحقق نجاحا كبيرًا بشريطه الأول "أحمد حلمي اتجوزعايدة.. كتبوا كتابهم في الشيخ رمضان".

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