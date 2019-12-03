شكرا لقرائتكم خبر عن دويتو محمد رمضان مع المغنى النيجيري دامى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان محمد رمضان، عن تسجيله دويتو مع المغنى النيجيري دامى، خلال تواجده فى نيجيريا.

ونشر الفنان محمد رمضان، فيديو يجمعه مع المغنى النيجيرى دامى أثناء غنائهما، وعلق قائلاً: "في لاجوس نفس اليوم اللي الحمد لله استلمت فيه جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا من أفريما أوردز.. زورت صديقي المُغني النيجيري دامي، وسبحان الله حصل برق ورعد غير طبيعي ودي حاجة مابتحصلش كتير في لاجوس".

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وأضاف: "الجو حمسنا اننا نشتغل على أغنية كتبتها ولحنتها واتوزعت في نص ساعة ثقة في الله لما تسمعوها قريباً هتعجبكم".