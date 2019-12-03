شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى وهيفاء وهبي وخالد الصاوى ينعون شعبولا: ماذا قالوا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن، على نعى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، الذى رحل صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وكتب النجم محمد هنيدى، قائلا: "ربنا يرحمك يا أبو قلب طيب"، ونعته الفنانة شيرين رضا، قائلة: " وداعا يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل الله يرحمك ويحسن إليك".

ونعى الفنان محمود البزاوى، الراحل شعبان عبد الرحيم، قائلا:" كان نموذج للشخص المكافح، قدريصنع شكل و لون مختلف ليه، وبقى عنده لحن مميز ماحدش بيغنيه غيره، ده غير خفة دمه وعفويته دايما و أنه في أي لقاء تليفزيوني بيتكلم من قلبه .. الله يرحمك يا شعبولا يا جميل .. و زي ما كنت بتقول في آخر كل اغنيه ليك "بس خلاص".

وكتب الفنان خالد الصاوى، " بمزيد من الحزن الفنان القدير الاستاذ محمد خيري و الفنان الجميل شعبان عبد الرحيم نسأل الله العلي القدير أن يغفر لهما ويرحمهما ويجعل مثواهما الجنة".

وعبرالفنان سعد الصغير، عن حزنه للرحيل شعبان عبد الرحيم، قائلا:" ألف رحمه ونورعليك ياعم شعبان، ربنا يرحمك يارب بنورك يا أطيب حد في الدنيا البقاء لله في الجنه باذن الله".

وكتبت الإعلامية وفاء الكيلانى، قائلة: " في ذمة الله الراجل الطيب فنان البهجة شعبان عبد الرحيم الله يرحمه ويغفرله ويصبر عائلته"، وقال الفنان محمود الليثى،" مصر حزينة عليك انهاردة يا وزير الحنية الله يرحمك يا عم شعبان ".

وقالت الفنانة هيفاء وهبى،" رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم وأسكنه فسيح جناته عزائي لذويه وجميع محبيه".

بينما كتبت الفنانة ندى بسيونى، قائلة :" البقاء لله في وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته ، ربنا يرحمه كان ابن بلد طيب وقلب ابيض".

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خالد الصاوى



سعد الصغير



شيرين رضا



كندة علوش



محمد هنيدى



محمود البزاوى



محمود الليثى



ندى بسيونى



هيفاء وهبى