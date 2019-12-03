شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى و إسراء عبد الفتاح يرزقان بطفلتهما الأولى تمارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الفنان حمدى الميرغنى، وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح نجوم مسرح مصر، بطفلتهما الأولى تمارا، وكان أول المهنئين هو الفنان أشرف عبد الباقى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: " بقيت ابو تمارا ياحمدي؟ ألف مبروك حمدي واسراء أجمل بنوتة تمارا".

ويصور الفنان حمدى الميرغنى، مسلسله الجديدة " اتنين فى الصندوق" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسرالتي تجمعهم علاقات متشعبة.

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مسلسل " اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى .



حمدى الميرغنى