فيديو..أغنية" أنا بكره إسرائيل" لـ شبعولا التى جعلت اسرائليين يشمتون في موته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ ساعات الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، صاحب الأغنية الشهيرة "أنا بكره إسرائيل"، والتي جعلت الكثير من الاسرائليين، ومنهم وروعى كياس متخصص الشئون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت يشمتون في موته. وكلمات الأغنية تقول : انا بكره اسرائيل .. وبقولها لو اتسأل انشاالله اموت قتيل .. او اخوش المعتقل بحب حسني مبارك .. عشان عقله الكبير لو خط اي خطوه .. بيحسبها بضمير بكره اسرائيل وبكره الدمار .. بتعشق الخراب وبتكره العمار بحب ياسر عرفات .. وغالي يا ناس عليا وشعب مصر حزين .. الدمعه رايحه جايه بكره اسرائيل .. وشمعون ويا شارون وبحب عمرو موسى .. بكلامه الموزون ايه ذنب الاطفال .. اللي يوماتي تموت ناس ماسكين سلاح .. وناس ماسكين نبول Advertisements وبكره اسرائيل .. واحنا كلنا والكل زعلانين .. ده القدس تهمنا الدره لما مات .. الريس كان حزين وقالها في الجرايد .. مين يرضى الظلم مين بكره اسرائيل .. واكره ايهود باراك عشان دمك تقيل .. والناس كلها كرهاك طول عمر مصر راسيه .. وبتستحمل كتير ولكن لما تغضب اهي سحبت السفير بكره اسرائيل .. واسأل دم الشهيد واسأل اللي عبرو .. اكتوبر المجيد وبكره اسرائيل .. عشان جنوب لبنان والقدس والعراق .. وسوريا والجولان يشيع اليوم عقب صلاة العصر جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفسية، على أن يدفن بمدافن العائلة.

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