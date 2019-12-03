شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إطلالة يسرا في المهرجان الدولى للفيلم بمراكش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا علي حضور فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وهو المهرجان الذي يحتفي بالسينما المصرية حيث يعرض فيلم "يوم للستات " للمخرجة كاملة أبو ذكري ضمن احتفالية السينما المصرية بالدورة الثامنة عشرة من المهرجان السينمائي الذي انطلق يوم 29 نوفمبر الماضي ويستمر حتي يوم 7 ديمسبر الجاري.



يسرا

فيلم "يوم للستات" فاز من قبل بعدة جوائز، حيث شارك فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى وحصلت فيه ناهد السباعى على جائزة أفضل ممثلة، كما فاز بجائزة الجمهور فى مهرجان الفيلم العربى روتردام، وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان السليمانية الدولى للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومى للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية، كما إقتسمت نجمات الفيلم إلهام شاهين ونيللى كريم وناهد السباعى جائزة أفضل تمثيل من مهرجان قازان الدولى للسينما الإسلامية والمقام فى جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسى.

«يوم للستات» بطولة إلهام شاهين، نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، إخراج كاملة أبو ذكرى، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.