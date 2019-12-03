شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم فى مطار القاهرة قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفي المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد فيس بوك آخرظهور للفنان الراحل وهو على كرسى متحرك فى المطار

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض، وكان قد أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه