شاهد.. آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم فى مطار القاهرة قبل وفاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفي المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد فيس بوك آخرظهور للفنان الراحل وهو على كرسى متحرك فى المطار
يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض، وكان قد أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه
أخر ظهور لشعبان عبد الرحيم
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