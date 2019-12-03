محمد إمام يقاطع جيرانه بسبب عريس ابنته.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد إمام، عن موقف طريف تعرض له بسبب ابنته “خديجة” اضطر بسببه إلى مقاطعة جيرانه.

محمد إمام، نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “جارنا راجل لطيف جداً و كان شايل طفل عمره سنتين تقريباً.. علاقتي بجاري عبارة عن سلامات بس في الطالعة و النازلة”.

وأضاف: “المهم قلت ابقى لطيف المرة دي معاه ليقولوا عليا تنك.. فقولته أخبار حضرتك ايه .. قالي الحمدلله .. قلتله مين الولد الأمور ده .. قالي ده عريس خديجة”.

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وتابع: “أنا فجأة لقيت الدنيا ضلمت في وشي و دوخت و مش عارف اخد نفسي.. و مش فاكر أنا رديت عليه ولا إيه اللي حصل ساعتها.. كل اللي فاكره إن أنا أول ما دخلت البيت قررت اني مش هسلم على الجيران تاني!! ربنا يستر على الواحد من اللي هيشوفه!!”.

واستطرد: “الصورة ملهاش علاقة بالموقف، بس تقريبًا ده كان تعبير وشي لما الراجل قالي كده!!”.

من ناحية أخرى يستعد محمد إمام، لطرح فيلمه الجديد “لص بغداد”، في دور العرض مطلع شهر يناير المقبل، وهو من بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.