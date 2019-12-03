سهير رمزي: أتجاهل الانتقادات.. ولا توجد فنانة تشبهني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت الفنانة المصرية سهير رمزي أنها تلقت مؤخرا أكثر من سيناريو لعمل درامي وستختار من بينهم لتعود مرة أخرى إلى جمهورها بعد غياب.

سهير قالت إن الاختيار أمر صعب، وخاصة أن لها تاريخ فني طويل تريد الحفاظ عليه، وعندما قدمت مسلسل «حبيب الروح» منذ 12 عامًا حققت نجاحا كبيرا لا تريد أن تخاطر به.

الفنانة المصرية أشارت إلى أنها تتمنى أن تتعامل مع مخرجين شباب مميزين مثل المخرج محمد سامي، حيث ترى أن لهم طابع مميز في العمل.

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سهير رمزي قالت إنه لا توجد فنانة تشبهها أو يمكن أن تجسد شخصيتها، لافتة إلى أن كل فنان له طابع خاص، فلا توجد من هي مثل سعاد حسني أو رشدي أباظة.

الفنانة العائدة من فترة اعتزال أكدت أنها لا تلتفت كثيرا للانتقادات التي تتعرض لها، بسبب خلعها للحجاب، لافتة إلى أنها اعتادت على تجاهل أي نقد غير بناء، بينما تهتم فقط بالنقد الذي يستهدف مصلحتها.

سهير رمزي أشارت إلى أنها لن تكرر تجربة الانتاج مرة أخرى لأنها لم تنجح فيها، بينما تتمنى أن تعود للسينما رغم أن الأمر صعب جدا، وخاصة أن تاريخها لا يسمح لها بغير تقديم أدوار البطولة.