وصلة غزل بين حلا شيحة وتامر حسني بعد توقيع عقد فيلمهما الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة المصرية حلا شيحة بشكل رسمي على بطولة فيلم «مش انا»، مع الفنان المصري تامر حسني.

حلا شاركت جمهورها في صورة لها مع الفنان تامر حسني عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «سعيدة بوجودي في فيلم مش انا وبشارك البطولة مع الفنان الجميل تامر حسني و اول انتاج حسام حسني، و اخراج سارة وفيق اتمني يعجبكم».

Advertisements

الفنان تامر حسني علق على الصورة وكتب: « انتي اللي جميله يا حلا و انا و حسام متشرفين بوجودك و ان شاء الله ربنا هيكرمنا في الفيلم دا انا متفائل».

حلا تلقت أيضا عدد كبير من التهاني من قبل زملائها بالوسط الفني ومنهم درة، أحمد رزق، عبير صبري، وشقيقتها رشا شيحة.

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة في السينما كان مع الفنان الراحل عامر منيب من خلال فيلم «كامل الأوصاف»، والذي مر عليه 14 عامًا، ودخلت بعده حلا في مرحلة ارتداء الحجاب.

حلا شيحة قدمت في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، والمسلسل من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف ‏عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.