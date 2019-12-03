كلوي كاردشيان مصدومة من هدية حبيبها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعودت النجمة والعارضة الأمريكية كلوي كاردشيان، من حبيبها السابق تريستان تومبسون، على اعطاءها هدايا فخمة في عيد ميلادها، حيث كانت الهدية الأولى التي تلقتها هذه المرأة قلادة ماسية مذهلة، كانت تنتظر كلوي في غرفتها في الفندق.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، شعرت بالصدمة من هذة الهدية الباهظة، وخاصة وأنها كانت خارج المدينة.

وقالت كلوي كاردشيان : نحن في ولاية أخرى، أنا في غرفة فندق عشوائي، وأنا أفكر كيف عرف تومبسون أين أنا؟ أو ما هو رقم غرفتي؟، أفكر بأشياء كثيرة لدرجة أنني مصدومة.

وبعد 10 أشهر من الترحيب بالإبنة ترو تومسون، فإن كلوي وتومبسون أنهوا علاقتهم، وعلى الرغم من الدراما المحيطة بالانفصال بينهما، بذل الزوجان السابقان جهدا ليربيا ابنتهما معا.

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بالطبع، قلقت كلوي من أن هذه الهدية، قصدت أن تكون أكثر من مجرد هدية أبوية مشتركة.

وقالت كلوي كاردشيان: أريد فقط أن أتأكد من عدم وجود أي توقعات، مثل إذا قبلت شيئا، هل هذا يضلل تومبسون؟، إنها ألطف وأطيب إشارة، لكن هذا لا يعني أن القلادة ستصلح كل شيء.

هذا ما تم توضيحه، عندما وجهت كلوي الشكر لحبيبها السابق تومبسون، وقال تومبسون انه أهدى هذه القلادة فقط لعيد ميلادها،وقال انها لم تكن بهذا اللطف عندما كانا معا، وأعلنا أن قطعة المجوهرات هدية عيد ميلاد.

وقالت كلوي مازحة، بعد أن أنهت مكالمتها مع تومبسون: “لا أريد أن يعطيني أحد ألماسًا بدون سبب، إنه يخيفني”.