تايلور سويفت تحتفل بعيد الشكر مع حبيبها في لندن.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت نجمة البوب والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، البالغة من العمر 29 عاما، بعيد الشكر، مع صديقاتها وعشيقها جو ألوين، وجاء ذلك بعد أن تم تكريمها كفنان العقد خلال حفل AMAs، وأدّت مجموعة متنوعة من أغانيها، لكن قبل أن تقدم عروضها على المسرح، كان فريق تايلور يتناول بشكل مستمر المعركة من أجل حقوق موسيقاها.

وتواعد المطربة العالمية ألوين، منذ ثلاث سنوات تقريبا، لكنهما استمرا في إبقاء علاقتهما سرية وخفية، بحسب موقع E News، فإن عيد الشكر هذا، سافرت تايلور إلى لندن لقضاء العطلة مع الممثل البالغ من العمر 28 عاما.

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واستضافت تايلور حفلتها السنوية لجمع الأصدقاء مع عارضة الأزيا جيجي حديد، ومارثا هانت البالغة من العمر 30 عاما وأنطوني برووسكي، وذلك قبل مغادرة البلاد إلى جانب ألوين.

والجدير بالذكر أن هذا تقليد سنوي لتايلور، قبل أن تلتقي بأصدقاء مقربين وتفعل هذا، وذلك بحسب E News، فإن كثيرون حضروا اجتماعاتها في السنوات الماضية، وكان هذا العام حميما وعاديا، لكنهم جميعا قضوا وقتا رائعا، حيث شاركت صديقتها جي جي، صورة جميلة لهما وهما يتعانقان في عيد الشكر.

كما شاركت جي جي أيضا، صورة جماعية عن احتفال إقامة الصداقات الرائع، في منشور على إنستجرام، حيث شوهدت تايلور وهي تشرب النبيذ، وكتبت جي جي على صورتها “أحبكم جميعًا”.