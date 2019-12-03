الفنانة الكويتية نورا محمد تتعرض لحادث سير

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة الكويتية نورا محمد لحادث سير خطير، أدى إلى تهشم سيارتها، بالإضافة إلى غصابة يدها.
الفنانة الكويتية كشفت، خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سبب تعرضها لحادث، هو وضعها للمكياج أثناء قيادتها للسيارة.
نورا ظهرت خلال الفيديو وهي تبكي، قائلة إنها كانت تضع البودرة على وجهها عندما فوجئت باصطدام سيارتها بباص، وتحول المشهد أمامها إلى اللون أبيض بسبب الـAirbag.
الفنانة الكويتية أضافت أن سيارتها تحطمت ويدها احترقت، لافتة إلى أنها كانت في طريقها إلى موقع التصوير.
وكانت الفنانة الكويتية نورا محمد قد عرض لها في موسم رمضان الماضي، مسلسل “وما ادراك ما أمي”، وهو من تأليف علي الدوحان، وإخراج حسين الحليبي، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الخليج، منهم: شيلاء سبت، هنادي الكندري، رتاج العلي، إلهام الفضالة، هيا الشعيبي وغيرهم.
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