إلغاء حفل كاظم الساهر بموسم الرياض

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، إلغاء حفله الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.
الفنان العراقي كشف السبب من خلال تدوينة، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، حيث قال إن سبب إلغا الحفل يعود إلى الظروف التي تمر بها بلده العراق في الوقت الحالي.
الساهر كتب: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب نعتذر من الجمهور السعودي الكريم و نشكر تفهمكم”.
وكان موسم الرياض قد بدأت فعالياته في 11 أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن ينتهي في 15 ديسمبر الجاري، لكن تركي آل الشيخ، قد أعلن مؤخرًا عن عن صدور توجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقضي بتمديد موسم الرياض إلى أواخر يناير المقبل، حيث شهدت فعالياته المختلفة إقبالاً كبيراً فاق السبعة ملايين زائر، بحسب تغريدة لرئيس هيئة الترفيه.
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