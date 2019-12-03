وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي منذ قليل الفنان المصري شعبان عبدالرحيم، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة وبها رحل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا.

الشاعر الغنائي إسلام خليل، قال في تصريحات صحفية، إن المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة وتم نقله للمستشفى فور وصوله من السعودية، لمتابعة حالته الصحية.

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وأضاف: “شعبان عبدالرحيم، زار السعودية لمدة يوم واحد منذ 3 أيام وعاد إلى مصر، وذلك لإحياء حفل غنائي بموسم الرياض والذي كان اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه”.

وكان شعبان عبدالرحيم، قد ظهر خلال الحفل وهو على كرسي متحرك بسبب كسر في قدمه كان قد تعرض له خلال الفترة الماضية.

الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم، ولد 15 مارس 1957 بحي الشرابية في القاهرة باسم “قاسم” ولكن اختار اسم “شعبان” بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه “أنا بكره إسرائيل”، التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا.