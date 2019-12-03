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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري شعبان عبد الرحيم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أُكدت مصادر إعلامية وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم اليوم الثلاثاء، كانون الأول 03، 2019، عن عمر 62 عاما، في مستشفى المعادي العسكري.
يذكر أن عبد الرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته بمشكلة في العظام.
وطرح الفنان شعبان عبد الرحيم، مؤخرا أغنية جديدة هاجم فيها قناة "الجزيرة" نظرا لتحريضها على مصر عبر قنواتها.
والأغنية الأخيرة من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبان وإسلام الأغنية كـ"ديو" لفضح أكاذيب الجزيرة.
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