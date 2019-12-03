"سكورسيزي": لا تشاهدوا فيلم "الأيرلندي" على الهاتف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشد المخرج الأمريكي ذو الأصول الإيطالية مارتن سكورسيزي جمهوره، ألا يشاهدوا أفلامه أو أفلام زملائه المخرجين عبر هواتفهم المحمولة، وذلك في أعقاب طرح فيلمه الأخير The Irishman "الأيرلندي" ضمن عروض شبكة البث الإلكترونية نتفليكس.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، قال المخرج: "أقترح إذا رغبتم في مشاهدة أي من أفلامي ألا تشاهدوها على شاشة الهاتف المحمول، بإمكانكم أن تشاهدوها على "أي باد" يحبذ لو كان ذي شاشة ضخمة".

طُرِح "الأيرلندي" منذ ما يقرب من 3 أسابيع في دور العرض العالمية، ثم سحبته نتفليكس (الشركة المنتجة) للبث بشكل حصري ضمن عروضها، يوم الخميس الماضي، ورغم أن الشبكة لم تفصح بعد عن إيرادات الفيلم عالميًا أو أرقام مشاهداته عبر الشبكة؛ فإنه من المتوقع أن يحقق كلاهما نسب مرتفعة.

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وتفاوتت ردود أفعال الجماهير حول الفيلم، بين جانب يمجد العرض في قاعات السينما لمشاهدة أبطال الفيلم الكبار روبرت دي نيرو وآل باتشينو، وجانب يحبذ سهولة الوصول للفيلم على الشاشات الصغيرة، إلى حد تسجيل مقاطع فيديو لنفسه خلال مشاهدة الفيلم على هاتف آبل الجوال.

على الجانب الآخر، قام بعض المعجبين بتقسيم الفيلم إلى مقاطع أقصر على غرار المسلسلات القصيرة، نظرًا لطول مدة عرضه؛ إذ يتجاوز الـ3 ساعات ونصف، إلا أن "سكورسيزي" نبذ الفكرة، وقال إنه لم يفكر فيها على الإطلاق.