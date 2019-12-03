بدأ "مكوجيًا" وعاش مخلصًا لزوجته.. محطات من حياة الفنان شعبان عبدالرحيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز الـ62 عامًا بعد صراع قصير مع المرض.

وشكلت وفاة المطرب الراحل حالة من الحزن العميق داخل الوسط الفني لفقدانهم الروح الفكاهية التي يتميز بها بجانب بساطته وتلقائيته التي اشتهر بها.

وتستطلع "فوشيا" في السطور التالية جانبًا من حياته وأبرز محطاته

نشأته

ولد في حي الشرابية بالقاهرة باسم "قاسم" ولكن اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان.

بداياته البسيطة

وكان عبدالرحيم يعمل في كي الملابس ويغني لأهله وأصدقائه في الأفراح والأعياد والمناسبات قبل أن يسمعه صاحب أحد محلات بيع الكاسيت، وينتج له شريطًا مقابل مائة جنيه.

ذاع صيت الفنان الراحل بشريط "ها بطل السجاير"، ولكن الاهتمام الإعلامي الحقيقي به بدأ مع أغنية "أنا بكره إسرائيل".

وتعد «أنا بكره إسرائيل» من أشهر أغانيه التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليًا وعربيًا.

وأحدثت الأغنية جدلًا وقتها؛ إذ اتهمته شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل، في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر، تعبيرًا عن نبض الشارع المصري والعربي، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن كينيث باندلر المتحدث باسم اللجنة اليهودية الأمريكية قوله: إنه «راع للكراهية».

ملابسه المثيرة للجدل

وعرف عن شعبان عبدالرحيم اعتماده على الملابس الغريبة؛ لأنه يرى أنه "رجل"، والرجل لا يعيبه شكله" لكن أغلب المثقفين والنقاد ينتقدونه باعتبار أنه يهبط بالذوق العام.

زيجاته

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تزوج شعبان عبدالرحيم مرة واحدة من أمّ أولاده التي عاشت معه حتى توفيت عنه عام 2013، وقال بعدها: "مفيش واحدة هتحل مكان مراتي" حتى أنه بكى من أجلها على الهواء.

أُثيرت حول شعبان عبد الرحيم، شائعة زواجه من مطربة لبنانية تدعى "منار"، وقال وقتها إنَّ كل ما يتداول في هذا النطاق ليس له أساس من الصحة، وعلّق قائلًا: "متجوزتهاش ومش هتجوز تاني بعد زوجتي الله يرحمها".

أشهر أعماله الفنية

وقام شعبان عبدالرحيم ببطولة فيلم "فلاح في الكونجرس"، وشاركه في التمثيل عبير صبري، ونشوى مصطفى، وعلاء مرسي، ثم قام بالتمثيل في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، وشاركه التمثيل صلاح عبد الله، وخالد أبو النجا، وهند صبري.

مرضه

يذكر أنّ الفنان شعبان عبدالرحيم كان حجز منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض، وأحيا حفلًا مؤخرًا بالسعودية جالسًا على كرسي متحرك من شدة مرضه.

آخر ظهور له

ظهر الراحل على كرسي متحرك بالسعودية خلال حفل فني أحياه في السعودية ضمن موسم الرياض، بدا خلاله وهو يشدو جالسًا؛ نظرًا لإصابته بكسر في قدمه مع تركيب "شرائح" و"مسامير"، قبل أن يتفاجأ محبوه بخبر وفاته صباح اليوم.

وفاته

توفي في الـ 3 من ديسمبر 2019 عن عمر 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.