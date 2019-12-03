عهود العنزي تُغضب الشعب البحريني ثم تتراجع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، لهجوم حاد من رواد السوشال ميديا بدولة البحرين، بعد انتشار مقطع فيديو لها، يظهر ردة فعلها الصادم على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني أمس ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من ”خليجي 24“.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر موقع ”تويتر“، عهود العنزي، وهي تستفسر فيما يبدو عن من سجل الهدف؟ ليرد عليها بعض الحاضرين بـ“البحرين“ فكان تعليقها "اللعنه".

ومع زيادة حدة الغضب والهجوم عليها واستياء الجمهور من تصرفها، قررت عهود العنزي الاعتذار عما بدر منها، من خلال نشر مقطع فيديو جديد قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها ”لم تقصد الإساءة أبدا لأشقائها“، واستغربت من الضجة المثارة حول هذا الموضوع.

وقالت عهود: "أولا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباراة.. وهذا حماس فقط".

واعتبرت أن البعض أخذ ردة فعلها بـ“حساسية“، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز لأنها تعتبر أن الكويت والبحرين ”شعب واحد“. معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ“التحلي بالروح الرياضية“.

واستغربت الفاشينيستا الكويتية ممن أسمتهم ”المتصيدين“ الذين يحاولون الإساءة إلي شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.

وسبق وكشفتْ عهود العنزي، حقيقة خضوعها لعملية تجميل، من أجل تصغير حجم خصرها، موضّحة، أنّها لم تجرِ هذا النّوع من العمليّات.

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وأوضّحتْ، خلال إجابتها على أسئلة متابعيها، عبر حسابها على إنستغرام، أنّ السرّ الحقيقي لرشاقتها، هو اتّباعها لنظام غذائيّ دقيق ومتوازن، مؤكّدة أنها لم تجرِ عملية لتكميم معدتها.

وأشارتْ، إلى أنّها تفضّل ستايل الفاشينيستا رانيا فواز، عن فاطمة المؤمن. أمّا عند مقارنة الجمال ما بين الفاشينيستا دانة طويرش، وفوز الفهد، أكّدتْ أنّها تميل لجمال الأخيرة أكثر.

وعن تفكيرها في خوض تجربة تقديم البرامج، أكّدتْ، أنّها لا تفكر في دخول هذا المجال على الإطلاق، لافتة، إلى أنّها سترفض أيّ عرض يُقدّم إليها، بهذا الشأن.

وَمن ناحية أخرىى قالت عهود العنزي، إنها تعاني في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب المظاهرات المندلعة في البلاد ، موضحةً أنّها لم تستطع الذهاب إلى مطار بيروت للمغادرة إلى مكان آخر.

وأكدت أنَّ رحلتها ستلغى بسبب عدم استطاعتها الذهاب إلى المطار بسبب الازدحام الشديد في بيروت وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مطار بيروت.

وقالت العنزي، عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق سناب شات: "ما فيني أروح حد المطار كل شيء مسكر طيارتي بعد شوية ومو قادرة أروح كل شيء مسكر".