سلافة معمار تحجز مكانها في أول 5 أيام من رمضان..ماذا عن بقية الشهر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من النجاح الذي حققته الفنانة السورية سلافة معمار في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية الدكتورة سلام في مسلسل "مسافة آمان" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، بالإضافة لشخصية قمر في مسلسل "الحرملك"، إلا أنّ الدلالات تُشير بأن الفنانة السورية قد تظهر في الموسم الرمضاني المقبل في 5 أيام منه فقط.

فبعدما اعتذرت معمار عن مسلسل "المنصة" إلى جانب مواطنها الفنان مكسيم خليل، دون توضيح أسباب الاعتذار، واستبدالها بالفنانة الشابة لين غرة، والتي شاركت أيضًا في مسلسل "مسافة أمان" في الموسم الماضي.

وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد بتأجيل مسلسل "سوق النسوان"، والمقرر أن تشارك فيه الفنانة السورية إلى الموسم ما بعد المقبل، كما كشفت بعض المصادر أنَّ شخصية قمر في "الحرملك" سيتم قتلها في الحلقة الخامسة من المسلسل بموسمه الثاني والذي سيعرض رمضان المقبل على يد هلال الضبع "سامر المصري" بتحريض من حنّه "الفنانة التونسية درة".

وبهذه الأخبار تكون معمار قد حجزت مكانها في الدراما الرمضانية المقبلة في أول 5 أيام من الشهر الفضيل فقط، إلا إذا تم الاتفاق على عمل جديد.

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وتعدّ الفنانة السورية سلافة معمار من نجمات الصف الأول في سوريا؛ فقد حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في عدد من الأدوار المميزة كان أبرزها شخصية بثينة في مسلسل "زمن العار" والتي قدمتها باحترافية كبيرة جعلت العروض تنهال عليها بشكل مستمر؛ إذ قدمت أدوارًا مميزة في "تخت شرقي" إلى جانب مكسيم خليل، وقصي، خولي، ومحمد حداقي، ومها المصري، بالإضافة لدورها في مسلسل "أرواح عارية" إلى جانب قصي خولي، وضحى الدبس، وجهاد سعد، وآخرين.

كما شاركت بدور "عزة" في مسلسل الغفران إلى جانب الفنان السوري باسل الخياط، وشكلت معمار ثنائيًا ناجحًا مع عدد من نجوم سوريا.

وسلافة معمار هي طليقة الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، ولديها منه ابنة وحيدة وهي "دهب" وانفصلت معمار عن سبيعي إلا أنَّ علاقة صداقة مميزة جمعتهما؛ إذ يحرصان على التواجد إلى جانب بعضهما بعضًا في كافة المناسبات، ويدعمان بعضهما بشكل مستمر، حتى أنَّ السبيعي دافع عن معمار بشراسة ضد تصريحات اللبنانية نضال الأحمدي الأخيرة.