محمد خير الجراح: "سطان زمانه" ستشهد 3 أغنيات جديدة لي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف النجم السوري محمد خير الجراح في حديث لموقع فوشيا أنه سيطلق ثلاث أغنيات جديدة في مسرحية "سلطان زمانه"، التي يواصل تحضيراته لها من خلال البروفات التي يتشارك بها مع فريق العمل، ليتم عرضها قريبًا مع نهاية الشهر الجاري.

وقال الجراح إن هذه المسرحية تشكل عودة للمسرح الشعبي بعد انقطاع وغياب طويل في سوريا، ويعتبرها مغامرة كبيرة، وتجربة هامة يعمل عليها منذ زمن، لكنه يكثف جهوده اليوم حتى تخرج للناس بشكلها اللائق والجميل، مؤكدًا أن الشغف والحماسة يعيشان بداخله لتقديمها، ومتابعة ردود الفعل حولها، وكاشفًا أنّ الفنانين الذين سيتواجدون معه في العمل هم: أريج خضور ومحمد سويد ورشا رستم و فادي الحموي وسمير الشماط و أحمد حجازي إضافة إلى فرقة المهرة للفنون الشعبية.

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وستتضمن المسرحية أغنيات وحركات استعراضية، وتتناول موضوعات اجتماعية وحياتية تلامس الإنسان بكل مكان يتم تقديمها بطريقة وأسلوب طرح مختلف وأكثر قربًا من المجتمع، وبطريقة بسيطة لاتخلو من الترميز في بعض جوانبها.

وأكد النجم السوري أن علاقته بالسينما علاقة متعثّرة وغير جيدة، معزيًا السبب إلى قلة الإنتاج السينمائي في سوريا، وأن الأفلام التي يتم إنتاجها لا تستوعب كل الفنانين والموهوبين وعاشقي السينما، ولاتستوعب طاقات الشباب بمجملها متمنيًا في حديثه مع فوشيا أن يتم فتح المجال اكثر للقطاع الخاص لتقديم أعمال سينمائية ترفد السينما السورية والعربية. وحتى لاتبقى التجارب السينمائية تجارب خجولة وبسيطة، لأن السينما هي طموح لأي فنان، وتختلف عن بقية الفنون وإنْ تلاقت معها بالهدف والرسالة.

وحول حضوره للعرض الخاص لفيلم "يحدث في غيابك" تأليف سامر اسماعيل، وإخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج المؤسسة العامة للسينما قال بأنه التزام اجتماعي وإنساني مع زملائه، بتقديم التحية لهم على جهدهم، ومساندتهم في نجاحهم. لكنه التزام بالدرجة الأولى مع نفسه ومع فنه منطلقًا من حبه لمتابعة كل مايصنعه زملاؤه ومراقبة أفكارهم وأساليب طرحهم وأفقهم للاستفادة من أي تجربة فنية يمكن أن تضيف لفكره وعمله.