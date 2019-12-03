متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء داخل مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد عودته من الرياض، إثر التهاب رئوي حاد.
وكان آخر ظهور للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، أثناء إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في المملكة العربية السعودية حيث أثار الجدل بظهوره جالسًا على كرسي "متحرك"، لتتباين ردود الفعل بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك.
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مقطع فيديو للمطرب الراحل عبر صفحته على موقع "تويتر" لإحدى ليالي المحروسة، حيث ظهر المطرب المصري وهو يغني جالسًا.
وولد شعبان عبدالرحيم، في حي الشرابية بالقاهرة واسمه الحقيقي "قاسم" ولكنه اختار اسم "شعبان" بالوسط الفني وحتى حياته الشخصية نسبة إلى ولادته في شهر شعبان، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي استوحاها من أحداث الانتفاضة الفلسطينية.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم قبل وفاته.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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