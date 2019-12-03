محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل دوره في «لص بغداد»

القاهرة - لايف ستايل
ينتظر الفنان محمد عبد الرحمن، طرح فيلمه الجديد "لص بغداد"، بطولة النجم محمد عادل إمام.
وشارك "عبد الرحمن"، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بصورة من كواليس الفيلم.
وكشف الفنان محمد عبد الرحمن، من خلال الصورة، أنه سيجسد دور باسم "مجدي"، وأعلن أيضًا عن موعد طرح الفيلم، وقال: "انتظرونا في يناير 2020".
يشارك في بطولة فيلم "لص بغداد"، الفنان فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضي، أحمد رزق، صلاح عبد الله، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة "سينرچي فيلمز"، ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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