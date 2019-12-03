"لبنى عسل" و"حسام حداد" يقدمان برنامج "الحياة اليوم" بدءا من السبت المقبل

ينطلق السبت القادم 7 ديسمبر ، برنامج "الحياة اليوم" بشكل جديد، والذى تقدمه المذيعة لبنى عسل، وينضم إليها هذا الموسم المذيع حسام حداد، والذي يأتي الدفع به جزءا من منهجية مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصعيد شباب مميز، لكي يتقدموا صفوف الإعلاميين علي الشاشات المختلفة.

ويناقش البرنامج فى فقراته المختلفة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وحياته اليومية ويستعرض مشاكله وطموحاته والحياة التي تعيشها الأسرة المصرية، ويتم عرض البرنامج يوميًا الساعة السابعة مساءً فيما عدا الجمعة.

كما توجد فى البرنامج بشكله الجديد فقرات لاستقبال شكاوى المشاهدين من الخدمات المختلفة التى تقدم لهم، ويتاح ذلك من خلال مداخلات تليفونية وإعطاء المسئولين حق الرد، كما يقوم البرنامج من خلال مذيعيه بالنزول للشارع فى أنحاء مصر المختلفة والحوار مع المواطنين والتعرف على تحديات حياتهم، ومن ثم مقابلة المسئولين وتقديم تلك التحديات لهم بهدف المساهمة الفعالة الإعلامية فى كشف الحقائق، وكذلك إبراز النجاحات، وليس فقط التحديات.

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ويعتبر برنامج الحياة اليوم من أقدم البرامج الحوارية على القنوات المصرية فقد انطلق فى مايو 2008، واستمر أحد النوافذ التى يطل منها المواطن على الشارع وأخباره، وهو أحد الأعمدة الأساسية التى ساهمت فى نجاحات قناة الحياة ذائعة الصيت، ولذلك اهتمت إدارة القناة أن يكون أول البرامج التى ستظهر بشكل جديد وروح متطورة.

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