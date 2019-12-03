إليسا تنسى كلمات أغنيتها "عبالى حبيبى"على المسرح

القاهرة - لايف ستايل
تعرضت الفنانة إليسا لموقف محرج خلال غنائها على أحد المسارح في كندا ضمن جولتها الغنائية هناك، في آخر حفلاتها وأثناء غناء أغنيتها " عبالى حبيبى"، نسيت إليسا بعض من كلمات الأغنية، وتداركت الموقف بشكل طريف ورددت قائلة أمام الجمهور:" نسيتها يا عيب الشوم عليا"، وسط ضحكات الحاضرين على خفة دمها وتدركها الموقف سريعا.
وفى نفس الحفل أيضا، لقنت إليسا لأحد معجبيها درسا، حيث وقف أمام المسرح و طلب أن يستمع لأغنية من أغانيها الجديدة، فردت عليه إليسا : "ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي ما فى شئ أكثر من هيك "، وتعالت ضحكات الجمهورعلى المعجب بعد رد إليسا.وكانت إليسا قد طرحت الأسبوع الماضى، أغنية "عم ثور" دعمًا منها للثورة اللبنانية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر ، حيث لم تكتف بالتغريد من خلال "تويتر"، ولكنها قدمت الأغنية من وحي الثورة.
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