مجموعة من الفنانون السوريون يحتفلون في دمشق مع الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني

دمشق ـ أحمد شالاتي شارك عدد من الفنانين السوريين في الاحتفال الذي أقامته السفارة الإماراتية في دمشق، الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الـ 48 للإمارات.ونشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مجموعة من الصور على حسابها في "فيسبوك"، تظهر فيها رفقة عدد من الفنانين والدبلوماسيين الذي حضروا الحفل في السفارة الإماراتية بدمشق، ومنهم وائل رمضان وصفاء سلطان وسلمى المصري وحسام تحسين بيك تولاي هارون ووفاء موصلي، وغيرهم من الممثلين.كما ظهر في الصور التي نشرتها الفنانة القائم بأعمال السفارة الإماراتية عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، وفيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري. قد يهمك ايضاً: سلاف فواخرجي تتعرّض للانتقاد بسبب دينا هارون سلاف فواخرجي تُنافس في موسم دراما رمضان 2019

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