: "تشييع جنازة شعبان عبدالرحيم من مسقط رأسه في شبرا"

قال الشاعر إسلام خليل، إن أبناء الفنان شعبان عبدالرحيم، في طريقهم لإنهاء تصريح الدفن وإجراءات الجنازة.

وأكد "خليل" ، أن الجنازة تقام في منطقة ميت حلفا، حيث يتم دفن جثمان "شعبان" في مقابر الأسرة بطريق شبرا.

وأوضح أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الجنازة، ورجح أنها ستكون عقب صلاة العصر

الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه

ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".

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واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.

كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.

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