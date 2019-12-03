فن ومشاهير

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم عن 62 عاما

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رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عاما.

وقال الشاعر إسلام خليل ، إن "عبدالرحيم" توفي صباح اليوم، بعد وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

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