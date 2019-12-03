كارين رزق الله مستاءة من الشتائم على مواقع التواصل







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الممثلة اللبنانية والكاتبة كارين رزق الله عن استيائها من الشتائم التي يُطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يهاجمون الناس بلا هوادة ويطلقون الشتائم دون أدنى اعتبار للرأي الآخر. وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، جاء فيها: "في ناس بيفتخر الواحد فين ! ناس مرتبين محترمين مربايين .. مستوى ثقافي بيرفع الراس لدرجة انو اذا عندن رأي مخالف لرأيك لازم يسبوك بسطرين عالقليلة قبل ما يقولوه ! هيك ربوهن اهلن ! عالاحترااااااااااااااام ! ".

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