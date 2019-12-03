شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الوطن العربي ينعون شعبان عبد الرحيم: كان يقدم فن خاص به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من الجماهير المصرية والوطن العربي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذى وافته المنية صباح اليوم بعد عودته من المملكة العربية السعودية ، بأحد مستشفيات منطقة المعادى.

واحتل اسم "شعبان عبد الرحيم" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، بعد دقائق من إعلان وفاته، حيث حرص عدد كبير من مغردي الموقع على نعيه، بالكثير من التعليقات والأدعية.

فجاءت التعليقات كالتالى:"البقاء والدوام لله #شعبان_عبدالرحيم أظرف مطرب شعبي اللى كان يجي على باله كان بيغنيه والناس أحبت أى حاجة قالها حتى ااااايه ، الله يرحمك ".

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فيما قال مغرد آخر :"انا لله وانا اليه راجعون كان يقدم فن خاص فيه ولحاله ، ما ضر احد ولا اساء بيوم لاحد، كانت له شعبيه كبيرة في مصر والوطن العربي. الله يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويثبته عند السؤال يارب العالمين".

وقال أحد المغردين العرب :" #شعبان_عبدالرحيم الله يرحمه ويغفرله سبحان قبل شهر بالرياض مافيه شى والان"، كما قال آخر :"وداعاً شعبان عبدالرحيم... قد كان مصدراً للإبتسامة والبساطة ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

أما اللاعب السابق إبراهيم سعيد، كتب عبر حسابه :"إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله وحده خالص عزائي للجميع لوفاه الفنان ابو قلب طيب والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #شعبان_عبدالرحيم".

كان شعبان عبدالرحيم يعانى منذ فترة من وعكة صحية تسببت في جلوسه على كرسى متحرك، لكن هذا لا يمنعه من الظهور على المسرح والمشاركة في فعاليات موسم الرياض بالسعودية.