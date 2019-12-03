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شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية ناعيا والده شعبان عبد الرحيم : " ضهرى راح أبويا مات " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدوية والده المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والذى رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، بكلمات حزينة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" ضهرى راح أبويا مات".
ويشيع اليوم الثلاثاء جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة.
وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفى قبل ساعات بمستشفي المعادى.
عدوية شعبان
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