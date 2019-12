شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الممثل الكورى الشاب تشا ان ها "ميتا" فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، وفاة الممثل الشاب تشا ان ها، بعدما عثرت عليه الشرطة فى منزله ميتا، حيث يبلغ الممثل الشاب من العمر 27 عاما.

ووفقا للشرطة فى 3 ديسمبر ، فقد تم العثور على تشا ان ها ميتا من قبل مديره بعد ظهر اليوم. وحتى الان غير معروف أسباب وفاته، حيث كانت وفاة طبيعية، وقالت وكالة تشا التى أعلنت الخبر "إنها أخبار مفجعة مفجعة"



الممثل الكورى

بدأ تشا إن ها مسيرته الفنية كعضو فى فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام ٢٠١٧ بفيلم قصير عنوانه، You, Deep Inside of Me، حيث كان يعمل حاليا على مسلسل بعنوان Love With Flaws من بطولة آهن جاي هيون و أوه يون سو.