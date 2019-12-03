شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي بعد محاولة اختطافها: " أنا فى الجيم دلوقتي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة منة فضالى، أمس الاثنين لعدد من المواقع الاخبارية، تفاصيل تعرضها لمحاولة اختطاف، اتصل " الخليج 365 " بالفنانة لمحاولة معرفة تفاصيل أكثرعن الواقعة ردت قائلة: " أنا فى الجيم دلوقتى ".

كما شاركت منة فضالى، صباح اليوم جمهورها بصور لها من تدريباتها فى الجيم عبرحسابها على إنستجرام.

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وعرض لمنة فضالى مؤخراً مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبيرمن الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى .



منة فضالى