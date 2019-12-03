شكرا لقرائتكم خبر عن شماتة إسرائيلية فى وفاة شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الكيان الصهيونى كان حقدا وكارها للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بسبب أغنيته الشهيرة "أنا باكره إسرائيل"، فعقب وفاته تداول عدد من رواد تويتر تعليقات شماتة فى وفاته.

ونشر أحد العاملين بهيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية تدوينة قال فيها "وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل"، وفى تغريدة أخرى كتب "الساعات القادمة هتلوقنى بسخر من شعبولا"، ليظهر فيها شماتته وشماتت أصدقائه الذين علقوا بشتائم وسباب ضد الفنان الراحل ولم يحترم حرمة الموت.

توفى، منذ قليل، الفنان شعبان عبد الرحيم بمستشفى المعادى بعد صراع مع المرض، يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض، وكان قد أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا على كرسى متحرك متأثرا بمرضه.



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