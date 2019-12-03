شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر حفلة لشعبان عبد الرحيم فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرالمستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الجمعة الماضية، عبر حسابه على تويتر، فيديو للمطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، وهو يغنى فى إحدى حفلات موسم الرياض على كرسي متحرك بسبب كسر فى القدم، ويعد هذا الفيديو آخر حفلات شعبان عبد الرحيم الغنائية قبل وفاته.

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ويوم السبت الماضى، قال الفنان شعبان عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، الذى يذاع عبر فضائية ONE،إنه كان سعيداً بتواجده فى موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، موضحاً أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه طلبه لتقديم فقرات غنائية فى موسم الرياض.

وأضاف شعبان عبد الرحيم، أن الجمهور كان مكتظاً أثناء وجوده علي المسرح، مشيراً إلى أنه قدم الكثير من أغانيه المعروفة، منها هبطل السجاير، وبكره إسرائيل.

وعن جلوسه على كرسى وقت الغناء، أكد المطرب الشعبى، أنه مصاب بكسر فى القدم، ومنظمو موسم الرياض طلبوا حضوره، والجلوس على كرسي أثناء الغناء، قائلا:"أنا أغنى بفمي، ولما طلبوني قولتلهم أنا تعبان فقالوا نجبلك كرسي، والجميع كان مبسوط كما شعروا بالحزن لمرضي".