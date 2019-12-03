شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: فقدنا واحد من أهم مطربي الفن الشعبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر واعضاء مجلس إدارة النقابة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفي قبل ساعات بمستشفي المعادي . وقالت النقابة في بيان اعلامي أن الاسرة الفنية فقدت واحد من أهم مطربي الفن الشعبي . واشار البيان إلي أن هاني شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء اجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كافة الاجراءات. Advertisements وكان طارق مرتضي المستشار الاعلامي للنقابة قد أعلن قبل قليل وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم بمستشفي المعادي وسط حالة من الحزن تسود الوسط الفني والموسيقي.

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