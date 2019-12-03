شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يشيع اليوم الثلاثاء جثمان الفنان شعبان عبد الرحيم بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفسية، على أن يدفن جثمانه بمدافن العائلة.
وكانت نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة نعوا رحيل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم والذي توفى قبل ساعات بمستشفي المعادي .
وقالت النقابة في بيان اعلامي أن الاسرة الفنية فقدت واحد من أهم مطربي الفن الشعبي وواحد من أطيبهم علي الاطلاق.
وأشار البيان إلي أن هاني شاكر أصدر تعليماته بسرعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن من خلال موظفي النقابة وتسهيل كافة الاجراءات.
وكان طارق مرتضي المستشار الاعلامي للنقابة قد أعلن قبل قليل وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم بمستشفي المعادي وسط حالة من الحزن تسود الوسط الفني والموسيقي.
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