شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شعبان عبدالرحيم..خروف تسبب فى كسر ساقه وظهوره على كرسي متحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نبيل رزق المدير الإقليمى للأمم المتحدة للفنون أن الفنان شعبان عبدالرحيم أصيب بعدة إصابات فى ساقه أدت إلى تقاعده وعدم قدرته على الحركة خلال الأشهرالاخيرة من حياته وظهوره فى موسم الرياض على كرسى متحرك.

وأوضح المدير الإقليمى للفنون الذى تربطه علاقة صداقة بالفنان شعبان عبدالرحيم إن الفنان الراحل ذهب قبل عيد الاضحى لشراء "عجل" من أحد أشهر الأماكن للأضحية، وأن صاحب المطعم الذى كانت تربطه علاقة طيبة بالفنان أراد مجاملته فأعطاه العجل بنصف ثمنه وحصل منه على مبلغ 15 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، ومنحه مع العجل خروف هدية منه.

وتابع رزق أنه كان فى زيارة للفنان الراحل بعد عيد الأضحى مع عدد من أبناء فنانى الزمن الجميل بعدما علموا بإصابته بكسور فى المستشفى وحكى الفنان عن ملابسات إصابته قائلا:" أنه فى أحد المرات ذهب ليطعم الخروف وبعد أن قدم له الطعام وأعطاه ظهره جرى ورائه وأسقطه على الأرض سقطة قوية تسببت فى إصابته بكسور شديدة دخل على أثرها المستشفى وقام بإجراء جراحة لتركيب شرائح ومسامير بالساق.

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وأضاف المصدر أن الفنان الراحل كان يحكى هذه القصة بطريقته الفكاهية، وكان يتصورأنه سوف يستطيع الحركة بمجرد أن يخرج من المستشفى ولكن الإصابة تسببت فى تقاعده لفترة وعدم قدرته على الحركة إلا بكرسى متحرك حتى وفاته، مؤكدا أن الفنان الراحل كان يعانى من مشكلات كبيرة فى الرئة خلال الفترة الأخيرة، لدرجة أنه كان يشترط عدم تدخين فى أى من حفلاته.

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي وكان يصارع المرض وأحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، وذلك بأحد مستشفيات منطقة المعادى.