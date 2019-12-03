شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم .. شارك بالعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم نقابة المهن الموسيقية، وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، صباح اليوم، بعد عودته من المملكة العربية السعودية، بأحد مستشفيات منطقة المعادى، حيث ظهر قبل أيام قليلة، وهو يجلس على كرسى متحرك، أثناء احيائه حفلا فنيا ضمن فعاليات موسم الرياض... شارك بالعزاء.

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