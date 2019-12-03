هنا الزاهد تهنئ كريم فهمي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان كريم فهمي، شقيق زوجها الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده الـ37. ونشرت هنا صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، كما ظهر كريم فهمي وزوجته دانيا، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وكتبت هنا على الصورة: "كل سنة وأنت طيب كريم". Advertisements ويحتفل كريم فهمي بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه مواليد 3 ديسمبر 1982. يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.

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