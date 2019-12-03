وزير البترول يسلم شهادات تخرج برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

سلم طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، شهادات التخرج لتأهيل 20 شابا من العاملين بقطاع البترول من الإدارة المتوسطة الذين قامت شركة هاليبرتون العالمية بتدريبهم ضمن برنامج تنمية الموارد البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته شركة هاليبرتون، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الشركة، بحضور عدد من قيادات قطاع البترول، وكولبي فيوسر نائب رئيس شركة هاليبرتون لمصر وليبيا.

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وخلال كلمته، وجه الوزير الشكر لجميع كوادر برنامج الإدارة المتوسطة الذين أتموا البرنامج على التزامهم وتركهم انطباعاً جيداً عن شباب قطاع البترول، مؤكداً أن العنصر البشري يعد أحد أهم أصول عملية تطوير القطاع، ولذلك تم إدراج برنامج متخصص لتنمية الكوادر البشرية ضمن استراتيجية القطاع للتطوير والتحديث.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برنامج تحويلي متكامل لقطاع البترول والغاز في مصر لتعزيز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي، حيث يستهدف البرنامج وضع نظام كفء وشامل لإعداد الكوادر الشابة لجميع العاملين بالقطاع بدءاً من الشباب ووصولاً إلى مناصب الادارة العليا.

وأكد الملا أن تطوير إمكانات ومواهب الشباب يسهم في استدامة نجاحات القطاع ولذلك صممت وزارة البترول برنامج تطوير متخصص للإدارة المتوسطة بهدف بناء مجموعة من الكفاءات المؤهلة القادرة على قيادة مستقبل البترول المصري، مثمناً دور ومشاركة الشركاء الأجانب في دعم هذا البرنامج.