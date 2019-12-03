صور| "وزير الحنية.. وأطيب القلوب".. نجوم الفن ينعون شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ62 عاما، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نرصد لكم أبرز النجوم الذين نعوا المطرب شعبان عبدالرحيم:

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمك ويحسن اليه، كان من أطيب القلوب اللي ممكن تشوفها في حياتك، الابتسامة علي وشه ديما، والكلمة الحلوة على لسانه".

محمد الشقنقيري

كما نشر الفنان محمد الشقنقيري صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كان طيب وجدع جدا".

سعد الصغير

نشر الفنان سعد الصغير صورة، لشعبان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ألف رحمة ونور عليك ياعم شعبان، ربنا يرحمك يا رب بنورك، يا أطيب حد في الدنيا، البقاء لله في الجنة بإذن الله، وداعا عم شعبان".

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أحمد سعد

كما نشر المطرب أحمد سعد صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مصر حزينة عليك النهارده يا وزير الحنية، الله يرحمك يا عم شعبان، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء".

شادية عبدالحيلم

فيما نشرت الفنانة شادية عبدالحليم، صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "البقاء لله.. شعبولا في ذمة الله".

شريف إدريس

ونعي الفنان شريف إدريس، الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ندى بسيوني

ونشرت الفنانة ندى بسيوني منشورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء لله في وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، ربنا يرحمه كان ابن بلد، وقلب أبيض".