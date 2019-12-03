هيفاء وهبي تنعى شعبان عبدالرحيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية.
ونشرت "هيفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة للفنان الراحل، وعلقت: "رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته، عزائي لذويه وجميع محبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".
الفنان شعبان عبدالرحيم مطرب شعبي وممثل مصري، ولد في 15 مارس 1957، واسمه الأصلي قاسم، لكنه غيره إلى شعبان تيمنا باسم الشهر الهجري الذي ولد فيه.
ولمع اسمه في سوق الغناء الشعبي في أواخر الألفية الماضية بأغنيته "هابطل السجاير" وتلاها بأغنيته الأشهر "باكره إسرائيل".
واشتهرت أغنياته بإيقاع واحد ثابت لا يتغير، وشارك في نحو 34 عملا فنيا بين السينما والمسرح والتليفزيون.
كان آخر أغنياته "حتة ممثل فاشل" التي انتقد فيها رجل الأعمال الهارب محمد علي.
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