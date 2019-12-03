نقابة المهن الموسيقية تنعى الفنان شعبان عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم ،الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية.
وقالت النقابة في بيان لها: "تنعي نقابة المهن الموسيقيية ونقيبها الفنان هاني شاكر ببالغ الحزن والأسى المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية فجر اليوم، ونسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان".
وأضافت: "مسيرة فنية حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي بعد أن قدم عشرات الأغاني أشهرها (مواطن ومخبر وحرامي)، و(أنا بكره إسرائيل)، و(متخافش من الحكومة) و(شعبان يتحدى جاكسون) و(هابطل السجاير)، ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم (مواطن ومخبر وحرامي)، تلاها ما يقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم، وأيضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تليفزيونيا".
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