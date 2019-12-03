ندى بسيوني تنعى الفنان محمد خيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الفنان محمد خيري، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز 77 عاما.

وعلقت: "البقاء لله في وفاة الفنان القدير محمد خيري، ألف رحمة عليه في جنة الخلد بإذن الله".

الفنان محمد خيري من مواليد 1942، له عدد من الأعمال الهامة أبرزها دور البطولة في فيلم "العمر لحظة"، كما شارك في عدد من الأعمال منها "أوراق مصرية"، "عصر الحب"، "السجينتان"، وغيرها.